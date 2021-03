Silvio Berlusconi “per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Lo ha affermato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter.

Come già avvenuto nelle scorse udienza, la difesa dell’ex premier ha deciso “di non avanzare istanza di legittimo impedimento” per chiedere il rinvio del processo e dunque oggi l’attività in aula va avanti.

Ads