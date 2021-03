Festa in appartamento: 14 giovani sanzionati per violazione norme anti-covid

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano sono intervenuti la notte tra venerdì e sabato per una festa ‘abusiva’ tra universitari in un appartamento in zona Navigli, sanzionando 14 giovani per violazione delle norme anti-covid. In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dalla pandemia, una pattuglia, mentre transitava verso l’una di notte lungo via D’Annunzio in zona Darsena, ha notato 4 ragazzi “in evidente stato di alterazione psico-fisica” all’ingresso di un condominio. Mentre procedevano all’identificazione, i finanzieri hanno sentito urla e schiamazzi dal 6° piano del palazzo e hanno poi appurato che era in corso la festa. I 14 identificati hanno un’età compresa tra i 19 e i 22 anni.

