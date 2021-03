Sereno al Nord con gelate notturne

Al Nord tempo soleggiato un po’ ovunque salvo una maggiore variabilità il mattino. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 10 e 13.

Lunedì prosegue la fase soleggiata con qualche velatura al Nordovest e locali addensamenti. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 11 e 15.

Martedì bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi; nuvolosità in arrivo serale su ovest Alpi e Liguria. Temperature perlopiù stabili, massime comprese tra 11 e 15. Mercoledì al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno altrove.



Ads