Arrestati rapinatori di orologi di valore, i due operavano in trasferta

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato ieri a Napoli due rapinatori di 42 e 32 anni ritenuti responsabili di un furto con strappo avvenuto lo scorso settembre in viale Sarca dove, all’altezza di viale Rodi, il proprietario di una Ferrari 488 venne derubato del suo orologio Richard Mille serie limitata del valore di 200mila euro dalla coppia di ladri che in scooter lo avvicinarono con la ‘tecnica dello specchietto’. Le telecamere della zona ripresero l’evento ma senza offrire particolari indizi per giungere al riconoscimento dei malviventi: solo un’attenta analisi dei pernottamenti e della presenza a Milano di persone con precedenti specifici ha permesso di ricostruire gli spostamenti della batteria di rapinatori che si muovevano tra Milano e Reggio Emilia. Gli investigatori sospettano che la vittima potesse essere preso nuovamente presa di mira dagli stessi ladri che son stati ripresi, a distanza di alcuni mesi, mentre si aggiravano intorno alla sua autovettura di grossa cilindrata, forse per pianificare un nuovo furto ai suoi danni.

