L’Inter batte l’Atalanta e vola in classifica

Con un destro di Skriniar, l’Inter batte l’Atalanta (1-0), centrando la settima vittoria consecutiva e tornando a +6 sul Milan e +10 sulla Juventus (in attesa del recupero col Napoli) in classifica. “Sono tre punti importanti, ci siamo riportati a +6. È inevitabile che giocando dopo, sapendo che le dirette inseguitrici hanno vinto e si erano avvicinate, da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. Che aumenterà da qui alla fine” ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte. “Abbiamo perso su un episodio ma globalmente meritavamo di più. Non cambierei la partita che abbiamo fatto”. Così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. “Abbiamo fatto la partita giusta, siamo arrabbiati per il risultato perché secondo me per la partita che abbiamo fatto la sconfitta ci sta stretta. Ma va bene così, abbiamo giocato contro l’Inter, è il suo anno e si vede, noi abbiamo fatto la nostra partita”

