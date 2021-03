Scuola, la protesta di genitori e bambini contro la Dad

Genitori e bambini contro la Dad, per chiedere il ritorno a scuola. Ieri si sono tenuti due presidi di protesta a Milano, uno sotto Palazzo Lombardia, sede della Regione, l’altro davanti a Palazzo Marino, sede del comune. “La mia casa non è una scuola” era scritto sui cartelli portati da alcuni bambini nella manifestazione sotto Palazzo Lombardia, organizzata da un gruppo di mamme “per protestare contro le chiusure delle scuole e per chiedere che siano di nuovo, come sempre sono state, luogo aperto e protetto per tutti i bambini dove poter studiare, imparare, stare insieme”. Davanti a Palazzo Marino invece le mamme e i bambini hanno organizzato un lungo girotondo per chiedere lo stop alla didattica a distanza “che porta a casa i bambini di elementari e materne e il peso di tutto questo – spiega una delle organizzatrici, del comitato A scuola! – ricade sulle donne, e lo diciamo nel giorno dedicato alle donne”. L’assessore all’istruzione del comune, Laura Galimberti, è uscita da palazzo Marino per parlare con i membri del comitato.

