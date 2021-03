Festa “clandestina” al bar, 13 sanzionati

Una “festa clandestina” è stata scoperta dai carabinieri in un bar di Muggiò (Mb).13 persone sono state sanzionate per violazione della normativa anti Covid. Stavano consumando alcolici dentro al bar, con la saracinesca abbassata. E’ successo sabato sera, ma i carabinieri ne hanno dato notizia oggi. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 per la musica ad alto volume proveniente dall’interno del bar, apparentemente chiuso. Quando i carabinieri sono giunti sul posto e hanno alzato la saracinesca c’è stato un fuggi fuggi generale dei clienti, che hanno cercato di scappare passando dall’uscita secondaria. Sul retro c’era però una seconda pattuglia che ne ha impedito la fuga. Il bilancio definitivo è di 13 persone sanzionate. I successivi approfondimenti dei carabinieri hanno consentito di individuare tra i clienti identificati un 30enne albanese, sottoposto agli arresti domiciliari in un altro comune della Brianza: l’uomo è stato quindi arrestato per evasione.

