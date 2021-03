Covid, la polizia interrompe tre feste private

Sono state tre le feste in casa interrotte bruscamente dalla polizia a Milano nelle ultime 24 ore. In una, alle 2 della scorsa notte, in pieno centro, erano presenti 50 persone tra i 19 e 26 anni, che stavano festeggiando con musica ad altro volume e alcolici. Sono stati identificati tutti e saranno sanzionati per violazione delle misure anticovid. Sempre ieri sera in un appartamento in zona Gardibaldi-Venezia sono stati trovati otto giovani che stavano festeggiando un compleanno. E in zona Pagano, gli agenti sono intervenuti in una casa dove si stava tenendo un’altra festa tra universitari con una decina di persone. I ragazzi hanno cercato di sfuggire scappando per i tetti ma sono stati bloccati e identificati. Anche loro saranno sanzionati

