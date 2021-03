Studente minorenne sorpreso in strada con la droga, arrestato

Aveva in tasca 8 dosi di droga, mentre camminava per la strada a Vimercate (Mb), lo studente di 17 anni sorpreso dai carabinieri venerdì pomeriggio. Il ragazzo era in via Rossino, nei pressi di un boschetto, ed è stato fermato dai militari per un controllo. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca aveva 8 involucri contente marijuana e hashish, per un peso complessivo di 10 grammi e 110 euro in contante. A casa i militari hanno trovato altri 24 grammi di hashish e 7 di marijuana oltre ad un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.

