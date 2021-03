Insulti a Segre sui social, perquisizioni e sequestri

Perquisizioni nei confronti di un pensionato della provincia di Cagliari e un quarantenne del Viterbese per le minacce e gli insulti sui social alla senatrice a vita Liliana Segre il giorno in cui si è sottoposta al vaccino.

La Polizia Postale e gli uomini della Digos hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di due persone per le minacce e gli insulti sui social a Liliana Segre. Si trata di un pensionato della provincia di Cagliari e un 40enne del Viterbese. Le perquisizioni sono state effettuare su disposizione del responsabile dell’antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, che indaga per le minacce aggravate dall’odio razziale rivolte on line alla senatrice a vita il giorno in cui si sottopose al vaccino. Le minacce e gli insulti erano contenuti in commenti sotto un post pubblicato dalla stessa senatrice il 18 febbraio scorso.