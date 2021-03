Galimberti, vaccinare gli insegnanti

L’assessore all’istruzione del comune di Milano Laura Galimberti chiede di avviare quanto prima le prenotazioni dei vaccini anti Covid per gli insegnanti.” Dopo che è stata data correttamente la priorità ad anziani, personale medico e sanitario, forze dell’ordine – afferma l’assessore in un video sui social – ci permettiamo però a questo punto di sottolineare l’urgenza di avviare le prenotazioni anche per un’altra categoria di lavoratori che da mesi si impegna con dedizione e professionalità per i cittadini più piccoli e per permettere alle famiglie di conciliare la vita personale e gli impegni di lavoro – ha spiegato Galimberti -. Sono gli insegnanti di ogni ordine e grado e in particolare gli educatori e le educatrici dei servizi all’infanzia che ogni giorno lavorano con bambini che non portano mascherina, accudendoli e interagendo direttamente con loro”. “Non ci piace fare paragoni con le altre regioni, capiamo che le difficoltà e le complessità sono tante ma purtroppo dobbiamo constatare che ovunque in Italia la categoria degli insegnanti è stata perlomeno convocata per gli appuntamenti per le vaccinazioni – ha concluso -. Riteniamo che che sarebbe un segnale molto importante che anche la Lombardia seguisse questa strada perché è una possibilità vera di tenere aperte le scuole in sicurezza. Speriamo di avere presto notizie positive in tal senso da Regione Lombardia”.

