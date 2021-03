Inter in fuga, Milan insegue, Atalanta da Champions

L’Inter travolge il Genoa (3-0) e continua la serie vincente, avvinandosi allo scudetto. Il Milan vince 2-1 contro la Roma alk’Olimpico e si tiene dietro ai nerazzurri, che hanno 4 punti di vantaggio. “Ho detto ai ragazzi che non possono essere due gare a toglierci le certezze di oltre un anno”: Stefano Pioli commenta la vittoria del suo Milan complimentandosi con la sua squadra. “Speravamo di fare meglio in queste settimane. Siamo contenti di questa vittoria importante. Ci fa uscire da due settimane particolari, bravi ragazzi”.

Per la corsa Champions tiene bene l’Atalanta che ottiene il quarto successo di fila (contro la Samp finisce 2-0) e agguanta la Juve frenata dal Verona.”Tenendo conto dell”avversario quella di oggi non era una partita assolutamente facile – ha spiegato Gasperini- Nella prima parte abbiamo sofferto di più creando però qualche opportunità. Dopo siamo cresciuti come livello di gioco e poi, trovato il gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene”. “Il nostro campionato è molto equilibrato, quando incontri squadre di questa fascia le partite sono difficili per tutti, non solo per noi. Oggi abbiamo condotto bene la gara, non si può avere sempre la supremazia nei 90 minuti ma abbiamo fatto un’ottima gara e il risultato è giusto”.

