La Lombardia torna in zona arancione

La Lombardia da oggi è di nuovo in zona arancione. Vietato uscire di casa se non per comprovati motivi di salute, lavoro e necessità. Vietato uscire dal proprio comune di residenza, tranne che per motivi di lavoro, per andare a scuola, per motivi di salute e di giustificata necessità. Bar e ristoranti sono chiusi: è consentito solo l’asporto fino alle 18 nei bar e fino alle 22 nei ristoranti, mentre la consegna a domicilio non ha limiti d’orario. Tutti i negozi sono aperti nel rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherina. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi i centri commercial. Aperti parrucchieri e centri estetici. Nel proprio comune, ci si può spostare per una visita a parenti e amici, verso una sola abitazione privata al giorno, al massimo in due persone adulte, con minori di 14 anni.

In zona arancione sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione.

