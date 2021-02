Nascondevano cocaina sotto il cambio dell’auto, arrestati

I carabinieri di Giussano, in Brianza, hanno arrestato due uomini per spaccio di droga.

Avevano nascosto la droga sotto la cuffia del cambio dell’auto. Una volta sfoderata, i carabinieri hanno trovato 20 dosi di cocaina e quasi 5 mila euro in contanti. I due spacciatori sono stati arrestati. E’ successo ieri sera a Giussano, in Brianza. I carabinieri hanno notato due uomini sospetti a bordo di una vecchia auto. Quando li hanno fermati per un controllo, i due sono apparsi molto agitati. I militari hanno quindi deciso di perquisire il mezzo. E hanno trovato la cocaina. In seguito, a casa di uno dei due, hanno trovato due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. I due uomini sono stati quindi arrestati: si tratta di un 31enne di Garbagnate Monastero (Lc) e un 24enne marocchino senza fissa dimora. Entrambi erano già soggetti a misure restrittive. L’italiano era agli arresti domiciliari e il marocchino aveva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.