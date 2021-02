Rissa in centro a Seregno, 15 persone identificate dai carabinieri

Rissa in pieno centro ieri pomeriggio a Seregno, in Brianza. E’ successo verso le 17 di sabato in piazza Vittorio Veneto, alla presenza di numerosi cittadini che affollavano il centro in quel momento. Alcuni giovani hanno avuto un’accesa discussione, degenerata in rissa. Subito sono stati chiamati i carabinieri. Sul posto sono arrivate due pattuglie di Seregno, poi raggiunte da altre 7 pattuglie delle caserme vicine. Non ci sono stati feriti nè danni, in base a quanto riferiscono i militari. Le forze dell’ordine hanno identificato 15 persone e stanno ascoltando i testimoni della rissa.

