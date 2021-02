Covid, Bertolaso: da domani vaccini a over 60 a Brescia e Bergamo

Con la campagna vaccinale nei Comuni tra della fascia tra le province di Brescia e Bergamo “partiamo tra domani e venerdì mattina, stiamo definendo anche adesione, dopo gli over 80 che hanno già aderito, prendendo esempio da Israele, aggrediremo la fascia dai 60 agli 80 anni”, questo perché sappiamo che di avere pochi vaccini” e “non prendiamo in giro le persone, non abbiamo mai detto che vacciniamo tutti subito”: lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della Regione per il piano vaccini durante la conferenza stampa in Regione per presentare il piano di rimodulazione della campagna vaccinale per far fronte all’aumento dei contagi nelle aree tra Brescia e Bergamo. Bertolaso ha chiarito che si parte da “16 comuni” individuati come i maggiormente colpiti per poi allargare gradualmente. “Sono 24 mila persone che cominceremo a vaccinare tra domani e dopodomani. Sono persone tra i 60 e 79 anni e in più si continueranno a vaccinare gli ultraottantenni, non solo di questi territori, ma ovviamente di tutta la Lombardia”, ha proseguito.

