Anche l’assessore regionale all’Ambiente contrario alla riattivazione di Area C

Da domani, mercoledì 24 febbraio, verrà riattivata Area C. “Tutte le misure messe in atto – dichiara l’assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli – hanno l’obiettivo di mantenere sicuro il trasporto pubblico e consentire la scuola in presenza, tenere attive le attività economiche e di lavoro, prevenendo gli affollamenti e i rischi di contagio. Ma in questi giorni siamo chiamati a anche contenere le emissioni inquinanti”. Ma le polemiche non si fermano. Ieri le manifestazioni della Lega in corso Venezia contro la riaccensione di Area C con la motivazione che “spingerà più persone a prendere i mezzi pubblici aumentando il rischio di contagio”. No anche da parte di Fratelli d’Italia. Contrari anche i commercianti di Confcommercio. Ma è contrario anche l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo: “L’assessore Granelli sa bene – dice Cattaneo – che la riattivazione di Area C non avrà alcun effetto sul miglioramento della qualità dell’aria, come lui stesso più volte ha dovuto riconoscere e come hanno dimostrato inequivocabilmente i dati sull’andamento della qualità dell’aria durante il lockdown. Se vuole riattivare l’Area C per fare cassa o per mettersi una foglia di fico lo dica, ma non adduca motivazioni che non hanno fondamento”. “Peraltro, chiedersi cosa fa Regione Lombardia – prosegue l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia – significa dimostrarsi incompetente o in mala fede. Abbiamo messo in campo 100 milioni di euro di incentivi per sostituire i veicoli più inquinanti, agire sugli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici, installare colonnine di ricarica elettrica”. “Si tratta di misure – conclude Raffaele Cattaneo – che si traducono in fatti. Il bando per la sostituzione dei veicoli partirà il 1° marzo. Quello per realizzare infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli sarà attivo dal mese prossimo. Inoltre, proprio oggi, è stata approvata una delibera che favorisce l’acquisto di autobus a basso impatto ambientale. Tutte misure che guardano al miglioramento della qualità dell’aria e alla sostenibilità ambientale”.

Ads