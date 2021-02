“Chiederemo al prefetto di non attivare Area C e di sospenderla fino al termine della pandemia. Con questa assurda decisione rischiamo una ulteriore perdita dell’8 per cento del fatturato”. Lo ha detto Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano, durante il sit-in di questa mattina, organizzato dalla Lega contro la decisione da parte della giunta guidata da Beppe Sala di riattivare Area C.

