Vaccini, Gabrielli: “L’80% degli agenti di polizia ha già aderito” (VIDEO)

“L’80% dei poliziotti italiani ha dato una pre-adesione alla campagna vaccinale anti-Covid”: lo ha spiegato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, nel primo giorno di vaccinazioni per le forze dell’ordine e oggi a Milano per l’avvio della campagna all’ospedale in fiera. “Questo non significa che successivamente il restante 20% non possa aderire. Adesso c’è un po’ di diffidenza, la polemica sui diversi vaccini ha creato confusione e smarrimento. Io credo che tutti comprenderanno che vaccinarsi non è solo nell’interesse della comunità, ma anche e soprattutto per l’interesse di ognuno di noi”, ha concluso. “Il nostro Paese ha scelto la modalità volontaria di vaccinazione; non ci sarà alcun tipo di sanzione per chi sceglie di non farlo”, ha sottolineato il capo della Polizia, Franco Gabrielli. “Tra 2 giorni – ha spiegato – mi vaccinerò con lo stesso vaccino di tutti i miei colleghi, nonostante abbia qualche anno in più rispetto ai più giovani”.

Ads