“In questo momento il tasso di occupazione delle terapie intensive è ancora inferiore al 30%. Siamo ‘border line’ ma sotto” quella soglia e “il tasso di saturazione dei letti di ricovero ordinario è sotto le soglie di allerta, però è vero che c’è una tendenza alla crescita in questi ultimi giorni e il numero delle varianti secondo alcuni epidemiologi è molto preoccupante, per questo bisogna agire anche localmente in modo rapido”: lo ha riferito il dg Welfare della Regione, Marco Trivelli in audizione in commissione sanità al Pirellone, parlando della situazione negli ospedali della Regione in relazione anche all’istituzione della fascia rossa in 4 Comuni lombardi. “La saturazione dei posti letto delle nostre strutture non è in una situazione di allerta”, ha chiarito. (MiaNews)

Ads