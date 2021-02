Vaccini over 80, al via oggi le adesioni

Da oggi alle 13 sarà possibile aderire alla campagna vaccinale per over 80 in Lombardia attraverso il portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl.it) oppure rivolgendosi al al proprio medico di famiglia o alla farmacia di fiducia. In seguito, si verrà contattati tramite un sms o una chiamata per l’appuntamento della somministrazione del vaccino. Le somministrazioni partiranno giovedì 18 febbraio. “Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c’è da aver fretta” ha detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervistata dal Tgr Rai, a proposito della campagna vaccinale per gli over 80. “Anche per le persone che non possono uscire di casa abbiamo previsto o il medico di medicina generale o l’assistenza domiciliare o i medici dell’Usca. Saranno garantiti anche i trasporti di medici dalla Protezione Civile – ha detto ancora Letizia Moratti -. La prima dose sarà somministrata entro fine marzo e auspicabilmente entro metà aprile la seconda dose, sempre che saranno rispettati i tempi previsti per la distribuzione dei vaccini necessari. Partiremo con 15 mila dosi la settimana, passando poi a 50 mila e 100 mila. Ci sono 200 punti vaccini, ma sono in fase di apertura altri centri”. In Lombardia sono circa 700 mila gli over 80 a cui è destinata questa fase della campagna vaccinale. Intanto, al numero verde istituito dalla Regione per dare informazioni sui vaccini per gli ultraottantenni (800894545) nella sola giornata di sabato i 430 addetti hanno risposto a più di 28 mila telefonate.

