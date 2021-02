Aprono il ristorante di sera con tamponi ai clienti, sanzionati

Hanno tenuto aperto il ristorante anche di sera, nonostante il divieto anti Covid. Hanno offerto tamponi ai clienti: l’ingresso sarebbe stato consentito solo a chi risultava negativo. Ma sono intervenuti gli agenti del Commissariato Sempione che hanno chiuso il locale, su disposizione del Questore di Milano. Si tratta di un ristorante in corso Sempione. Sono state sanzionate 30 persone che erano ai tavoli, per violazione della normativa per contrastare la diffusione del coronavirus. I proprietari avevano organizzato, preannunciando l’iniziativa sul web, un punto per eseguire i tamponi che avevano pagato personalmente ed erano eseguiti da un medico privato. Anche il ristorante, oltre alla chiusura di cinque giorni, è stato sanzionato con 400 euro per aver violato la normativa anticovid.

