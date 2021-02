Berlusconi caduto in casa, accertamenti in clinica a Milano

Silvio Berlusconi è caduto in casa, nella sua abitazione di Roma. Ieri, al rientro a Milano, si è recato presso la clinica La Madonnina per accertamenti. Lo comunica Forza Italia in una nota: “Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica “La madonnina” per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”.

Ads