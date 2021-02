Accoltellata in strada, fiori su luogo dell’omicidio

“Un nome, un cuore, una vita: Luljeta” si legge su un cartellone lasciato nel luogo in cui Luljeta Hesta è stata uccisa a coltellate domenica pomeriggio, a San Giuliano Milanese, lungo la proviniciale. La gente ricorda così la donna albanese, per il cui omicidio è finito in carcere il compagno. Nel luogo dove lei sostava ogni giorno e dove adesso è rimasta una sedia di plastica vuota, arrivano gruppi di persone che lasciano una rosa, un messaggio o semplicemente passano per dire una preghiera.

