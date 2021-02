Vendevano farmaci online, 11 siti oscurati dai Nas

I carabinieri del Nas hanno oscurato 11 siti dove venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in vendita, anche in lingua italiana, di medicinali collegati a vario titolo all’emergenza Covid 19. Oltre a una serie di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia, i carabinieri hanno individuato l’offerta di vendita di medicinali soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego in relazione all’infezione da Covid, tra cui gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina.

