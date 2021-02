Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0

Finisce in parità (0-0) la prima sfida tra Napoli e Atalanta per la conquista della finale di Coppa Italia. La qualificazione si deciderà la prossima settimana nella gara di ritorno a Bergamo. ‘L’ Atalanta – ha commentato il tecnico del Napoli Rino Gattuso – è una squadra tosta che gioca a tutto campo con grande fisicità e grande tecnica. Oggi ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo tanti giocatori che stanno giocando molto e bisogna fare delle scelte. Ora facciamo la conta, vediamo chi ha recuperato e andiamo avanti. Secondo me abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, in avanti invece potevamo fare qualcosa in più. Ma siamo con gli uomini contati in attacco e questo è evidente”. Il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini è sereno. ”Abbiamo fatto una buona gara. Il Napoli – osserva – è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, nel secondo tempo invece la partita è stata più lenta e spezzettata. Comunque sono soddisfatto della gara dei miei uomini. Siamo sotto pressione, giochiamo da un mese ogni tre giorni e in tutte questa partite non è facile avere la condizione giusta ma questi problemi riguardano anche il Napoli”. ”Avevamo visto che Napoli domenica scorsa aveva provato la difesa a tre nel finale della gara con il Parma ma non me lo aspettavo oggi. Comunque è andata bene, noi abbiamo fatto la nostra gara senza grande problemi”.

