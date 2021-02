Ferrovie, interrotta la Milano-Chiasso per un incendio

La linea ferroviaria Milano-Chiasso è interrotta a causa di un incendio scoppiato stamattina all’alba alla stazione di Carimate (Co). “Dalle 6 il traffico ferroviario è sospeso nella stazione di Carimate (Como) a causa di un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi tecnologici per la gestione del traffico ferroviario, le cui cause sono in corso di accertamento”. Lo ha comunicato Rfi. “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea – prosegue la nota – ed è stato attivato servizio sostitutivo con autobus fra Seregno (Monza e Brianza), Camnago (Monza e Brianza) e Como”

Ads