Ruby Ter, Berlusconi salta l’udienza, serve riposo assoluto

Silvio Berlusconi salta l’udienza del processo Ruby Ter. Per le “condizioni di salute in cui tuttora versa” Berlusconi ha bisogno di un “periodo di riposo domiciliare assoluto per 15 giorni dal 19 gennaio”. Lo ha spiegato l’avvocato Federico Cecconi all’inizio dell’udienza di stamattina, depositando certificazione medica del professore Alberto Zangrillo successiva al ricovero dell’ex premier all’ospedale del Principato di Monaco da cui è stato dimesso il 15 gennaio. La difesa comunque non ha presentato istanza di legittimo impedimento e il processo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza prosegue senza l’ex premier, Oltre al leader di Forza Italia, ci sono 28 imputati.