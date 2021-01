24 minorenni sanzionati per violazione delle norme anti Covid

I carabinieri hanno sanzionato 24 minorenni per violazione delle norme anti Covid. E’ successo ieri pomeriggio a Carugate (MI). I ragazzini, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati controllati nel parco comunale, vicino al centro commerciale. I militari hanno riscontrato che gli adolescenti, sebbene muniti di mascherina protettiva, stavano violando il divieto di assembramento nei luoghi pubblici. Sono stati quindi sanzionati. Per 12 di loro, residenti in altri Comuni, è scattata inoltre l’ulteriore sanzione per spostamenti non consentiti nella “zona arancione” . I Carabinieri stanno accertando l’eventuale coinvolgimento di alcuni dei sanzionati negli episodi di vandalismo registrati la scorsa settimana in alcune località del comune di Carugate