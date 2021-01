Droga, serra di marijuana e armi: arrestato 53enne a Quinto Romano [VIDEO]

Un 53enne italiano incensurato è stato arrestato ieri per detenzione e spaccio di stupefacenti in seguito a un controllo del piano interrato di un condominio in via Sergio Tofano, quartiere Quinto Romano, dove nel corso di un controllo Kimon e Radau, due cani del Reparto Cinofili della Questura, hanno segnalato la presenza di stupefacenti in una cantina protetta da una porta blindata. Gli agenti hanno provveduto a perquisire il locale accedendo dal piano superiore unito alla cantina da una scala interna. Nell’interrato del 53enne i poliziotti hanno rinvenuto 3 piante di cannabis alte 60 centimetri l’una e in avanzato stato di infiorescenza e maturazione, una serra artigianale dotata degli impianti di illuminazione e ventilazione con diversi prodotti chimici utili alla coltivazione dello stupefacente. Nell’abitazione al piano terra gli agenti hanno sequestrato semente di marijuana, 130 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish. L’arrestato custodiva inoltre all’interno di un armadio corazzato 5 fucili, 6 pistole di vario calibro, una baionetta e due coltelli di grosse dimensioni, oltre a più di duecento munizioni: l’armamento è stato ritirato in via cautelare.