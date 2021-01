Flashmob sotto Palazzo Lombardia con calcolatrici

Calcolatrici in mano e cartelli con scritto ‘Ora basta’.Si presenteranno così i partecipanti al flashmob di protesta organizzato per oggialle 18 sotto la sede di Regione Lombardia, dopo la settimana trascorsa ‘per errore’ in zona rossa. ‘Ora basta! I vostri fallimenti non si contano più!’ è il titolo dell’appuntamento organizzato fra gli altri da Acli Milano Monza e Brianza, Arci Milano e Lombardia, Pd, Italia Viva, 5stelle, i Sentinelli e gli Studenti Presenti pubblicizzato su una pagina facebook in cui si invitano tutti a partecipare con mascherina e calcolatrice “Regione Lombardia ha fallito sui vaccini anti influenzali, sul tracciamento, sulla gestione dei vaccini anti Covid. Adesso ha pure sbagliato a fare i calcoli” si legge su Fb e quindi “solo una cosa può fare, adesso, la giunta Fontana: andare a casa!”