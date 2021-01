Scuola, occupato il liceo Berchet

Gli studenti hanno occupato stamattina il liceo Berchet di Milano: i ragazzi sono entrati nella palestra e nel cortile della scuola. “Noi studenti del berchet – si legge in un comunicato stampa – di fronte all’abbandono e disinteresse della classe politica nei confronti del sistema scolastico., per fare fronte alle problematiche emerse in questo periodo della pandemia abbiamo una serie di richieste” . Gli studenti chiedono strutture mediche, potenziamento dei mezzi, investimenti strutturali ed edilizi, programmazione per tempo della maturità. Oggi pomeriggionella palestra della scuola, in via della Commenda, ci sarà un’assemblea e all’esterno un presidio di solidarietà.