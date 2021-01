Un bambino di 8 anni, autistico, originario dell’ Azerbaigian, ospite di una comunità a Cozzo (Pavia), in Lomellina, è morto soffocato sotto un cumulo di vestiti caduti dall’armadio che aveva aperto. E’ successo nella tarda serata di ieri. Risiedeva con la madre in una casa famiglia per richiedenti asilo. Lo racconta oggi la Provincia Pavese. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare.