Scuola, occupato il liceo Vittorio Veneto

Gli studenti del liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano questa mattina hanno occupato il cortile dell’istituto decidendo di continuare a svolgere le lezioni in didattica a distanza dai campi da pallacanestro della scuola. “Più tardi avremo una assemblea in cui decideremo cosa fare nelle prossime ore” ha spiegato Jacopo. Alcuni ragazzi sembrerebbe siano infatti contrari all’azione. Intorno alle 10.30 di questa mattina invece, gli studenti che avevano occupato nella giornata di ieri, l’istituto Severi-Correnti sono usciti dai cancelli della scuola, all’esterno, questa volta, non è stato organizzato alcun presidio. Le iniziative contro la didattica a distanza e per chiedere un rientro a scuola in sicurezza.