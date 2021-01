Saldi, avvio a rilento a Milano

Iniziano oggi i saldi in Lombardia. Un avvio a rilento, date le restrizioni anti Covid. Sono poche le persone che passeggiano nelle vie dello shopping di Milano. Corso Vittorio Emanuele II nella mattinata si presenta semideserto. I commercianti concordano sulla straordinarietà della situazione dovuta sia alla crisi economica derivante dalla pandemia, sia dal fatto che i saldi in via straordinaria non sono iniziati di sabato; ma soprattutto, secondo alcuni esercenti, dovuta alla paura dei cittadini che preferiscono mantenersi a distanza da possibili assembramenti.