Ferisce gravemente il fratello, arrestato per tentato omicidio

Un ucraino di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri stamattina all’alba per tentato omicidio. E’ successo a Vimodrone, nel milanese. Erano le 6 del mattino quando i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della tenenza di Cologno Monzese, hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio, l’ucraino, senza fissa dimora, nullafacente, pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’uomo, rintracciato in via Gramsci a Vimodrone all’interno di un capannone in disuso, è stato ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti del fratello, ucraino di 34 anni, senza fissa dimora, nullafacente, pregiudicato per furto. Il 34enne alle 3 della scorsa notte era stato soccorso in via Diaz dal personale del 118, in quanto gravemente ferito alla schiena con due fendenti e poi trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Si trova in sala operatoria con un polmone perforato. I militari hanno sottoposto a sequestro 2 paia di forbici intrise di sangue, ritenute arma del delitto, trovate nel capannone. Il movente del gesto è riconducibile a dissidi tra i fratelli scoppiati per futili motivi dovuti all’abuso di sostanze alcoliche.