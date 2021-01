Priorità alla scuola, domani la protesta in tutta Italia

Il movimento “Priorità alla scuola”, costituito da insegnanti, studenti, genitori e personale scolastico, torna a protestare davanti alle scuole superiori domani, giovedì 7 gennaio, nelle città italiane, Milano compresa. “È passato quasi un anno e la scuola italiana è ancora al palo. Il Governo tentenna e non è ancora in grado di garantire la riapertura delle scuole superiori sul territorio nazionale perché purtroppo preferisce dare la priorità ad altre attività (commerciali, sportive e ludiche) – si legge in un comunicato – Da quasi un anno gli istituti scolastici superiori sono chiusi perché il benessere dei ragazzi non è considerato una priorità per il Governo, nemmeno per quello che riguarda il diritto all’istruzione, come previsto dalla Costituzione”.

“A fronte dell’ennesima sottovalutazione dell’impatto psicofisico che la chiusura delle scuole produce su bambini e ragazzi e della protervia con cui di nuovo si ricorre alla più facile delle soluzioni, ossia la chiusura degli istituti scolastici, il comitato Priorità alla scuola chiede che sia garantito, a partire dal 7 gennaio, in tutte le Regioni, uno screening completo della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti) affinché la scuola possa riaprire in sicurezza. Inoltre, si chiede che il personale scolastico ad alto rischio sia considerato prioritario nella fase 1 dell’agenda vaccinale”.