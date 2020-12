Pioggia e neve da domani in Lombardia

Secondo le previsioni dell’Arpa prevendono che un’ampia circolazione depressionaria insisterà sulla Lombardia almeno fino all’inizio della prossima settimana. Stasera si avvicinerà un nucleo più instabile porterà un aumento della nuvolosità. Venerdì e sabato sono invece previste precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, con neve inizialmente anche in pianura sui settori occidentali, a quote collinari altrove. Vento in rinforzo da est a tutte le quote. Da domenica precipitazioni possibili, ma più deboli e occasionali, con neve attorno a 800 metri, e cielo ancora prevalentemente nuvoloso.