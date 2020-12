Iniziativa di solidarietà promossa dal Municipio 2 e Sos Milano questa mattina, in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Pacchi con generi alimentari e dolci per i più piccoli sono stati consegnati alle persone in difficoltà.

A portare le cassette di cibo e alcuni dolci per i più piccoli lo stesso presidente di municipio, Samuele Piscina (Lega): “In questo anno particolarmente complicato abbiamo messo a disposizione gran parte del bilancio per aiutare le persone in difficoltà. Oggi con SOS Milano abbiamo portato dei pacchi alle famiglie facendo sentire la nostra vicinanza – ha spiegato -. Tutta la merce è stata comprata all’interno del territorio di Municipio 2 in supporto alle attività in difficoltà”.

L’iniziativa è svolta dal Municipio 2 in collaborazione con l’organizzazione di volontariato nata nel 1975 che ha vinto il bando di gara promosso dalla giunta municipale: “SOS per il cittadino nasce dall’esigenza di scontrarci con la nuova povertà – ha spiegato Claretta Massa, responsabile dell’iniziativa di SOS Milano -. Dal primo lockdown ci siamo resi conto che ad avere bisogno non erano solo i senza fissa dimora ma anche le famiglie cosiddette ‘normali’ che si sono ritrovate senza stipendio a dover crescere due o tre figli. Loro si sono rivolte a noi per il semplice fatto che rappresentiamo l’anonimato, essendo nuovi poveri avevano paura a rivolgersi alla Caritas piuttosto che alla San Vincenzo. Come associazione di pubblica assistenza abbiamo pensato di creare questo gruppo composto da una quindicina di volontari che lavorano in coppie riuscendo a consegnare due volte al mese alimentari e non solo alle famiglie del municipio”. Insieme al presidente Piscina anche la consigliera comunale ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone. (MiaNews)