Arresto Genovese, interrogata la ex fidanzata

Interrogata in Procura l’ex fidanzata di Alberto Genovese, l’imprenditore del web finito in carcere il 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e stuprato una 18enne nel corso di un festino. La ventenne, indagata per concorso in violenza sessuale a seguito della denuncia di un’altra ragazza che avrebbe subito abusi a Ibiza, è stata ascoltata ieri a verbale per alcune ore, nell’ambito delle indagini della Squadra mobile, coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

Gli investigatori stanno valutando diversi elementi, tra cui altre due denunce per presunti abusi presentate da altrettante ragazze. Oltre alle numerose testimonianze raccolte finora su ciò che accadeva nei festini e alle immagini delle telecamere interne dell’appartamento milanese. Indagato per spaccio di droga anche Daniele Leali, “braccio destro” di Genovese, secondo alcune testimonianze, e da poco rientrato dall’Indonesia.