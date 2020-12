Scuole, una app per il trasporto

“Scuole TPL in rete”, è una nuova “web app”, disponibile nella città metropolitana di Milano e in altre tre province lombarde, per coordinare al meglio la programmazione dell’attività didattica con quella dei servizi di trasporto pubblico. L’obiettivo è quello di far riprendere l’attività scolastica in presenza in piena sicurezza, garantendo un servizio di trasporto che risponda alle necessità degli studenti. La piattaforma, realizzata su iniziativa dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, è destinata agli studenti degli istituti secondari di secondo grado che utilizzano abitualmente i mezzi per mettere in rete e coordinare la programmazione degli orari delle scuole e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale. La web app è raggiungibile all’indirizzo scuole.tplinrete.it., non richiede alcuna installazione di applicazioni e garantisce la privacy dell’utente: “Come Agenzia del trasporto pubblico locale abbiamo messo in campo il massimo dello sforzo organizzativo e di risorse per consentire la ripartenza in presenza degli studenti”, ha detto Daniele Barbone, presidente dell’Agenzia. “Abbiamo elaborato questa proposta di organizzazione del trasporto, – ha aggiunto Beatrice Uguccioni, consigliere delegato alla mobilità della Città Metropolitana di Milano – per consentire agli studenti delle superiori di utilizzare i mezzi pubblici in sicurezza. Il presupposto affinché questa proposta abbia successo è l’adesione del maggior numero possibile di studenti all’iniziativa”.