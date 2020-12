Seregno (Mb): trovato in casa con la droga, “lo faccio per i miei figli”

“Spaccio per dare un futuro ai figli”. Lo ha detto ai carabinieri l’uomo arrestato per spaccio di droga a Seregno (Mb) nel quartiere del Crocione. L’uomo, 44 anni, di origini calabresi, ha cercato di giustificare così la presenza in casa di due chilogrammi di marijuana e di un “sasso” di cocaina. Quando i militari hanno bussato alla sua porta, avrebbe chiesto: “Come avete fatto a trovarmi?”, perché incensurato. Durante la perquisizione è stata trovata anche una doppietta calibro 12 con 16 munizioni e una licenza di tiro a volo, tutto regolarmente detenuto. In casa l’uomo nascondeva anche 900 euro in contanti. Le indagini proseguono, perchè i militari non escludono che il giro di spaccio sia collegato alla ‘ndrangheta.