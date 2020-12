Gedi chiude MicroMega ma la storica rivista continuerà a uscire

“Ai tanti amici, e amici di MicroMega, e giornalisti che mi stanno chiamando in queste ore, posso assicurare che MicroMega continuerà a vivere, e che con i redattori e i collaboratori stiamo già studiando le modalità per non interrompere la continuità della testata, anche se il numero in uscita il prossimo giovedì 17 dicembre, un almanacco di filosofia dedicato alla biopolitica, sarà l’ultimo edito da GEDI”. Così il direttore Paolo Flores d’Arcais ha comunicato che la storica rivista di sinistra, fondata nel 1986, continuerà a vivere anche dopo la decisione del gruppo Gedi, ora sotto il controllo della famiglia Agnelli-Elkann, di interrompere le pubblicazioni.