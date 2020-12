Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, hanno consegnato, in piazza Città di Lombardia a Milano, un ‘nastrino’ ad ognuno dei comandanti delle Polizie locali delle città capoluogo di provincia. Si tratta di un riconoscimento per il lavoro di tutti gli operatori di Polizia locale impegnati nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Sono stati premiati i 12 comandanti delle città capoluogo di provincia. Bergamo: Gabriella Messina, Brescia: Roberto Novelli, Como: Donatello Ghezzo, Cremona: Pierluigi Sforza, Lecco: Monica Porta, Lodi: Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, Mantova: Paolo Perantoni, Milano: Marco Ciacci (il nastrino e l’attestato sono ritirati dal vice comandante Paolo Ghirardi), Monza: Pietro Curcio, Pavia: Flaviano Crocco, Sondrio: Mauro Bradanini, Varese: Matteo Ferrario.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ringraziato i comandanti presenti e tutti gli operatori della Polizia locale impegnati durante l’emergenza Coronavirus: “Grazie a tutti voi per quello che avete fatto, assieme a tantissimi altri lavoratori, durante l’emergenza sanitaria. Il vostro operato è stato prezioso ed apprezzato dai cittadini. Una grande disponibilità, ammirevole determinazione e spirito di sacrificio nell’affrontare le numerose difficoltà del periodo”.

“Oggi in Regione, per il tramite dei Comandanti dei Comuni capoluogo di Provincia – ha sottolineato De Corato – abbiamo voluto premiare tutti gli operatori di Polizia locale che hanno lavorato nella prima fase dell’emergenza sanitaria e che stanno operando in quella in corso. Stiamo predisponendo onorificenze per 5.500 agenti”. “L’assessorato alla Sicurezza – ha aggiunto De Corato – ha supportato concretamente le azioni della Polizia locale: penso ad esempio agli accordi che hanno consentito lo svolgimento di numerose operazioni in più, con una copertura di 55.000 ore di lavoro straordinario”. L’assessore regionale alla Sicurezza ha concluso la cerimonia ricordando l’impegno “per elevare le capacità professionali delle Polizie locali lombarde, priorità fin dal mio insediamento, e il fattivo interessamento finalizzato alla modifica dell’attuale quadro normativo”.