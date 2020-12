Per la prima volta nella storia della magistratura è una donna il nuovo di procuratore generale di Milano. L’incarico è stato assegnato dal plenum del Csm a Francesca Nanni, 60 anni, di origini liguri e attualmente Pg a Cagliari. In magistratura dal 1986, la nuova pg di Milano nel 2010 è stata la prima donna a diventare procuratore di capo Cuneo e otto anni dopo ancora la prima a essere nominata procuratore generale di Cagliari. Per il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Vinicio Nardo “è la consacrazione di un fenomeno in atto e assolutamente naturale, un altro passo verso quella parità che si raggiungerà anche nelle posizioni apicali della magistratura, un percorso segnato”.