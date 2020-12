Covid, Fontana: chiesto modifica decreto per spostamenti a Natale

“Ho proposto al presidente Conte di modificare questo decreto legge” sul divieto di spostamenti tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio “per eliminare questa che ritengo una sostanziale e ingiustificata limitazione della vita dei nostri cittadini”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un punto stampa a Palazzo Lombardia. “Conte ha preso atto della mia richiesta, vedremo di chiedere che anche i gruppi parlamentari procedano in questa direzione”, ha aggiunto il governatore ipotizzando una modifica attraverso un emendamento. Secondo Fontana si tratta infatti di un divieto “che crea un differente modo di comportamento tra le grandi città e i piccoli comuni”. “Il presidente Conte ha detto che valuterà l’approvazione di Faq che diano un’interpretazione lasca, ma io credo che questi fatti rischino di creare confusione”, ha proseguito. Quindi “ho proposto al presidente Conte di modificare questo decreto legge”. Per il resto, ha aggiunto Fontana per quanto riguarda il “Dpcm ci sono alcuni appunti che abbiamo presentato al Governo ma sui quali mi sembra di poter dire che si possa trovare un accordo, per esempio le linee guida per la riapertura degli impianti sciistici il 7 gennaio che speriamo vengano approvate con la massima urgenza e sulla scuola il ruolo che deve avere il Prefetto. Una serie di questioni tecniche che non sono di molta importanza”. (MiaNews)