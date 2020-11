Covid, Oms: Italia record di contagi in Europa

“Questa settimana l’Italia ha riportato il maggior numero di nuovi casi in Europa ed è terza a livello globale, con 235.979 nuovi casi (3.902 casi per 1 milione di abitanti)”. Lo segnala il report epidemiologico settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità, secondo il quale tuttavia i casi nel nostro Paese potrebbero aver raggiunto il picco, dato il leggero (3%) calo segnalato. La scorsa settimana il numero di nuovi decessi è aumentato del 26% in Italia con 4.578 vittime (75 decessi per 1 milione di persone), segnala ancora l’Oms. “I rapporti dei media hanno evidenziato le preoccupazioni per il gran numero di pazienti Covid-19 in terapia intensiva, e per il numero crescente di infezioni negli operatori sanitari, mettendo a dura prova le capacità sanitarie”.