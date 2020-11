Il mondo del calcio è in lutto, Diego Armando Maradona è morto per un attaco cardiaco nella sua abitazione a Buenos Aires, aveva 60 anni. Nelle scorse settimane Maradona era stato operato alla testa, l’intervento era andato bene. Soprannominato El Pibe de Oro era considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In una carriera più che ventennale ha militato nell’ Argentins Juniors, nel Boca Juiniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newswll’s Old Boys. Con la nazionale argentina ha partecipato a ben quattro Mondiali (dal 1982 al 1994).