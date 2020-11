Covid, soccorritori presi di mira dai negazionisti

“Pensavamo di non doverlo mai scrivere. Pensavamo avvenisse in luoghi lontani dai nostri paesi. E invece no, è successo anche a noi”. Inizia così il post dell’associazione “Lurago D’Erba Sos”, un servizio di ambulanze della provincia di Como, che si sfoga sui social per il clima di tensione e gli attacchi subiti dai volontari.