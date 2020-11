Schools for future, Dad con coperte a Palazzo Lombardia [Video]

Studenti e genitori milanesi si sono dati appuntamento anche a Milano in occasione del flash mob nazionale “Schools for future” organizzato dal comitato Priorità alla Scuola.

Due ragazzi, tra le altre iniziative, questa mattina hanno continuato a svolgere le loro lezioni in didattica a distanza all’esterno della scuola media di via Quarenghi, zona Bonola. “Siamo qui per sollecitare una effettiva riapertura in sicurezza – spiega Sara Mastronicola del comitato -. Siamo in una Regione complessa. Andava gestita meglio la seconda ondata e lo si poteva fare. Chiediamo test rapidi, tracciamenti, trasporti potenziati, trasparenza, un medico in ogni scuola e la sistemazione del precariato. Non vogliamo nient’altro che quello che tutti i paesi europei stanno già facendo: riconoscere alla scuola il ruolo centrale che le spetta per il futuro e la crescita di questo Paese”. La protesta è nata ispirandosi all’esperienza dei “Fridays for Future”, il movimento globale per l’ambiente della giovane svedese Greta Thunberg. (MiaNews)

Nel video la protesta e le dichiarazioni dei due giovani organizzatori Sveva Pontiroli e Giulio Soetje, entrambi studenti del liceo scientifico Volta.